Ромни обвинил Обаму в предательстве Польши и Чехии в угоду России

Так считает кандидат в президенты от Республиканской партии Митт Ромни.

Во вторник Ромни начал большой предвыборный тур, в ходе которого, как ожидается, посетит Великобританию, Израиль, палестинские территории и Польшу, пишет РИА "Новости". Путешествие Ромни начал с выступления на конференции ветеранов зарубежных войн в Неваде - традиционной остановки для кандидатов в президенты США.

"Основной принцип американской внешней политики - это работа с нашими союзниками над предотвращением агрессии до того, как она перерастет в конфликт. Эта политика основана на укреплении альянсов и незыблемости наших ценностей. Но президент (Барак Обама) пошел в обратном направлении. Он начал с того, что вдруг отверг наших друзей в Польше и Чехии. Они отважно согласились предоставить участки для размещения наших противоракетных систем, но в последний момент им сказали, что договоренность отменяется. ПРО была принесена в жертву так называемой "перезагрузке". Это односторонняя уступка российскому правительству", - сказал Ромни, выступая на конференции.

По мнению Ромни, планы администрации Обамы завоевать расположение РФ такими "односторонними уступками" провалились и превратились в зависимость Белого дома от российских лидеров.

"Потом мы стали свидетелями диалога у микрофона (на саммите по ядерной безопасности в Сеуле), и президент Обама не знал, что он (микрофон) включен. Мы все слышали, что президент просит Дмитрия Медведева дать ему больше времени. Он говорит, что это его последние выборы, после которых он будет обладать большей гибкостью. Почему гибкость перед российскими лидерами для него значит больше, чем прозрачность перед американскими гражданами?" - воскликнул Ромни под аплодисменты собравшихся.