«Украинских» львов, призеров Монте-Карло, могут убить на границе РФ-Латвия

Десять львов украинского дрессировщика Владислава ГОНЧАРОВА могут погибнуть от переохлаждения и нехватки еды на границе России и Латвии.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на директора Московского цирка на Цветном бульваре, где львы должны выступать в новой программе с 23 февраля Максима НИКУЛИНА, фуры с животными вторые сутки не пропускают через российскую границу на КПП "Бурачки" из-за неправильно оформленных документов.

"Животных везут из Монте-Карло, где они выступали на фестивале. Документы на них оформлены по форме, принятой в Евросоюзе, а у нас своя форма, и из-за этого львов не пускают в Россию. Они вторые сутки заперты в фургонах, которые стоят на границе с Латвией на КПП "Бурачки". Машины хоть и отапливаемые, но холодные. У них запасы еды кончатся через день. Среди львов есть и редкие белые. Обратно животных и обслуживающих их людей не пустят - они уже пересекли границу. У служащих визы кончились", - сообщил М.НИКУЛИН.

По его словам, заместитель руководителя Россельхознадзора Евгений НЕПОКЛОНОВ, который может решить эту проблему, находится в командировке и будет только в пятницу, к тому же еще неделю займут все проволочки с бумагами.

"Здесь может помочь только человеческий фактор. Понятно ведь, что мы правильно переоформим все документы, как только получим разрешение на въезд", - отметил М.НИКУЛИН.

В.ГОНЧАРОВ со своим номером со львами в этом году получил "Серебряного клоуна" на самом престижном в мире фестивале циркового искусства в Монте-Карло.