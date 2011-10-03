Сегодня назовут имя первого лауреата Нобелевской премии-2011

В Швеции открывается 110-я Нобелевская неделя. В понедельник, 3 октября, в Стокгольме объявят имя первого лауреата Нобелевской премии за 2011 год - в области физиологии и медицины.

Среди главных претендентов на награду называют двух ученых, исследовавших некоторые аспекты возникновения ожирения, и специалиста, который определил способ производства стволовых клеток без использования человеческих эмбрионов.

В ближайшие дни станут известны лауреаты премии и в других дисциплинах. Так, 4 октября в шведской столице будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 5 октября - по химии. А 8 октября в Осло будет назван лауреат премии мира. Владелец "Премии по экономике памяти Нобеля", учрежденной Банком Швеции в 1968 году, определится 10 октября. Дата присуждения премии по литературе пока не объявлена, но, по традиции, это происходит в первый или второй четверг октября.

В этом году Нобелевский комитет предпринял особые меры предосторожности, чтобы имя лауреата не стало известно раньше срока. Год назад это случилось - одна из шведских газет сообщила о решении Нобелевского комитета за несколько часов до того, как оно было обнародовано. И хотя в самом комитете публикацию тогда назвали простым совпадением, многие восприняли это как утечку секретной информации.

Между тем научные разделы газет и журналов традиционно делают собственные предположения. Обозревателю центральной Dagens Nyheter Карин Бойс несколько раз удавалось правильно определить лауреатов накануне официального объявления.

В этом году Бойс прогнозирует вручения премии по медицине за одно из трех открытий. Первое - метод производства стволовых клеток из обычных клеток организма, разработанный японцем Синъя Яманака.

Второе - открытие ядерных гормональных рецепторов, сделанное французом Пьером Шамбон и американцами Рональдом Эвансом и Элвуд Дженсеном. Третье - выявление рецепторов, отвечающих за ощущение боли, жары и холода, американцем Дэвидом Джулиусом.

На Нобелевскую премию мира в этом году претендуют арабские блогеры и главные ораганизаторы революции в Египте. Кроме того, лауреатами могут стать основатель WikilLeaks Ассанж, бывший канцлер Германии Гельмут Коль, российская правозащитница Светлана Ганнушкина.

Также букмекеры составили список претендентов на Нобелевскую премию по литературе: среди них Умберто Эко, Милан Кундера, Харуки Мураками, Филип Рот, Петер Хандке, Виктор Пелевин и Боб Дилан. Возглавляет список 81-летний сирийско-ливийский поэт Адонис (настоящее имя - Али Ахмад Саирме Асбари).

ТСН