Березовский уверен в скорой смерти Лугового

Известный предприниматель Борис Березовский считает, что жизни Андрея Лугового, которого британские правоохранительные органы подозревают в убийстве экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, угрожает смертельная опасность.

Березовский в среду в интервью AP заявил, что, по его мнению, Луговой, совершая покушение на Литвиненко, действовал по указанию Кремля, и теперь заказчики преступления намерены устранить исполнителя. "Для Лондона он подозреваемый, а для Москвы он свидетель преступления. Второе для него гораздо более опасно", - сообщил Березовский, добавив, что в ближайшее время, по его мнению, Луговой будет убит.

C точкой зрения Березовского в среду согласился и руководитель Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб. "Луговой, вероятно, в ближайшее время умрет", - заявил Гольдфарб. "Этот человек для Кремля "ходячая бомба"". Он знает, кто стоит за убийством Литвиненко. Знает, кто и каким образом доставил полоний-210 в Лондон", - сообщил руководитель Фонда гражданских свобод.

"Заказчиков преступления следует искать в самых верхних эшелонах российской власти, - продолжил Гольдфарб. "Очевидно, что человек, сумевший получить полоний-210 в количестве, необходимом для отравления, и сумевший организовать его доставку в Великобританию, занимает очень высокий пост", - цитирует AP слова руководителя Фонда гражданских свобод.

Во вторник британская прокуратура заявила, что считает Лугового главным подозреваемым в убийстве Литвиненко. Если британским правоохранительным органам удастся добиться экстрадиции Лугового, то в Лондоне ему будут предъявлены обвинения в предумышленном убийстве. Сам Луговой неоднократно заявлял о своей непричастности к этому преступлению.

Литвиненко, последние несколько лет проживавший на территории Великобритании, получил смертельную дозу радиоактивного вещества полоний-210, по данным британских следователей, 1 ноября 2006 года. В этот день он встречался с Луговым в баре лондонского отеля Millenium.

Лента.ру