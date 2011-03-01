МИД отменяет предостережение относительно египетских курортов

На сегодняшний день ситуация на египетских курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде не представляет угрозы для украинских туристов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ сегодня на брифинге в Киеве.

«Сохраняется рекомендация для граждан Украины воздержаться от путешествий в большие города Египета – Каир, Александрию и Суэц. В то же время ситуация безопасности на курортах Красного моря Египта, а именно в городах Хургада и Шарм-эль-Шейх не считается угрожающей жизни и здоровью людей, и Бельгия уже отменила предостережение посещения египетских курортных городов в районе Красного моря.