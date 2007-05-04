Америка узнала, сколько стоит труд домохозяйки

Согласно исследованию, проведенному американской компанией Salary.com, обычная домохозяйка США получала бы 138 тысяч долларов в год (11,5 тысяч в месяц), если бы вся ее работа по дому оплачивалась по стандартным расценкам. Об этом сообщает Лента.ру.

За 2006 год символическая "зарплата мамы" выросла на три процента по сравнению с 134 тысячами годом ранее.

Как сообщает CNN, при расчетах учитывалось, что домохозяйка работает как экономка, повар, сиделка, оператор прачечных машин, водитель, руководитель производства, дворник, оператор персонального компьютера, исполнительный директор и психолог. При этом она исполняет свои обязанности в среднем 92 часа в неделю, и при нормальной рабочей неделе в 40 часов, за оставшиеся 52 часа должна получать сверхурочные.

Американская домохозяйка, которая работает полный рабочий день, зарабатывает домашними делами дополнительно почти 86 тысяч долларов в год. За прошедший 2006 год эта сумма практически не изменилась.