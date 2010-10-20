Польша получила российский рапорт о причинах Смоленской катастрофы

Межгосударственная авиационная комиссия сегодня в Москве передала представителю Польши рапорт о причинах Смоленской авиакатастрофы 10 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, рапорт, который получил польский представитель в МАК Эдмунт КЛИХ, будет отправлен в Польшу по дипломатической почте.

По данным польских СМИ, рапорт насчитывает свыше 200 страниц и содержит 72 вывода относительно причин авиакатастрофы, которая унесла жизни 96 граждан Польши, в том числе президент Леха Качиньского.

«Рапорт не является тайным, но сможет быть опубликован только после того, как польская сторона выразит свои замечания к нему, а Россия представит свою позицию к ним”, - передает телеканал TVN24.

В соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации, на основе которой сотрудничают польская и российская стороны в расследовании катастрофы, Польша имеет 60 дней на предоставление своих замечаний.

В то же время документ не определяет четких сроков для российской стороны, когда она должна предоставить свою реакцию на замечания поляков.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем обнародованном в мае рапорте причин катастрофы МАК опосредовано назвал ею ошибку пилотов, которые попытались посадить самолет, несмотря на сильный туман.

В то же время ряд специалистов считает причиной катастрофы неправильно предоставленные экипажу диспетчером Смоленского аэродрома данные.

По одной из версий, причиной неправильных данных может быть погрешность устаревшего радара аэродрома, сертификацию которого проводит МАК.