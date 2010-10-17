Число погибших от наводнения на Кубани возросло до 13

Число жертв наводнения на Кубани увеличилось до 13 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести. Процедура опознания тел назначена на сегодня. Пострадали 26 человек, 25 из которых был поставлен диагноз "переохлаждения", а один получил травму.

К чрезвычайной ситуации в ряде районов Краснодарского края привели ливневые дожди, прошедшие в ночь с пятницу на субботу. Из берегов вышли реки Пшенаха и Туапсинка.

Краевое управление МЧС создало оперативный штаб, в районе введен режим чрезвычайной ситуации. Милиция ведет патрулирование подтопленных населенных пунктов, чтобы не допустить мародерства.

По последним данным, подтоплены около 550 домов в 22 населенных пунктах, включая Туапсе. Из зоны подтопления были эвакуированы около 300 человек, часть из которых вчера к вечеру вернулась домой.

Ущерб от наводнения будет исчисляться сотнями миллионов рублей. С таким прогнозом выступил губернатор региона Александр Ткачев. Пострадали три автомобильных и три пешеходных моста, ряд дорог, прерывалось энерго- и водоснабжение.