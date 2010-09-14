В Белоруссии назначены досрочные президентские выборы

Сегодня разрешилась одна из главных интриг будущей президентской кампании в Белоруссии, сообщает РИА "Новости". Стало известно, когда белорусы будут выбирать себе следующего президента. По законодательству это должно было произойти до 6 февраля, однако, как утверждает агентство со ссылкой на экспертов, официальный Минск учел ухудшение отношений с Москвой и решил обезопасить себя от возможных "газовых войн" после нового года, которые могли бы повлиять на выбор белорусского электората.

В соответствии с конституцией, парламент назначает дату выборов президента не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего главы государства, проводить выборы раньше крайнего срока закон не запрещает.

Таким образом, решением белорусского парламента выборы главы государства пройдут 19 декабря, а второй тур (при необходимости:) - 26 декабря.

На саму избирательную кампанию, которая стартует 30 сентября, у кандидатов будет чуть больше двух с половиной месяцев.

Вопрос о том, будет ли Александр Лукашенко, пребывающий на президентском посту с 1994 года, снова баллотироваться, пока остается без ответа. Официально Лукашенко на эту тему не высказывался, а только намекал, что готов опять побороться за власть.