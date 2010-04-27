Наследный принц Бельгии проведет в Киеве экономический форум

В ноябре нынешнего года в Киеве с участием наследного принца Бельгии ФИЛИППА пройдет украинско-бельгийский экономический форум, целью которого является привлечение деловых партнеров из регионов Украины для качественной подготовки к Евро-2012, сообщил посол Бельгии в Украине Марк ВИНК в Донецке на встрече с представителями Донецкого филиала Европейской Бизнес Ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам посла, «мы активно развивали экономическую дипломатию. Нам необходима совместная комиссия, которая бы контролировала и направляла процесс торговли. Этому вопросу будет уделяться внимание во время экономического форума в ноябре».

При этом М.ВИНК добавил: «Мы ведем, в частности, переговоры о развитии энергетики, а также проектах в агрологистике. Мы готовы мобилизовать наши ведущие компании, которые предоставят свои возможности в Украине, а с вашей стороны необходимо желание бизнесменов встречаться и договариваться».

Кроме того, посол позитивно отозвался о действиях Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в направлении реформ по организации зоны свободной торговли с Евросоюзом. «Новый Президент Украины строит не только новые отношения с Россией, но и большое внимание уделяет работе с Евросоюзом. Его действия направлены на достижение соглашения о свободной торговле и об ассоциации, что также важно», - отметил М.ВИНК.

Также посол заявил, что чнижение цены на российский природный газ дает шанс Украине перейти к новой стадии отношений с Международным валютным фондом.

«То, что Украине удалось достичь соглашения по газу, говорит о том, что страна выйдет на более конкурентный уровень. Цены на газ, которые удалось снизить, дают шанс Украине перейти к новой стадии отношений с МВФ», - сказал М.ВИНК, отметив, что для Бельгии очень важна стабильность в Украине.

«Для нас очень важно, чтобы в Украине была и политическая, и экономическая стабильность, потому что ваша страна – огромный привлекательный рынок для Бельгии», - сказал посол и добавил: «2009 год был сложным в отношениях Украины с Бельгией. Наши страны недосчитались до 50% товарооборота. Я надеюсь, что новый уровень конкурентоспособности даст новый толчок нашим отношениям».