Пересмотр ядерной доктрины США сократит число ядерных боеголовок

Предстоящий пересмотр ядерной доктрины США, вероятно, сократит число ядерных боеголовок в стране. Об этом сообщил президент США Барак Обама. По его словам, вместе с тем может быть пересмотрен удельный вес этого вида вооружения. Таким образом снизится роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности США, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.

Глава Белого дома пообещал приложить усилия к ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и прекращению производства расщепляющихся материалов, которые используются при создании ядерных боезарядов.