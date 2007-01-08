Премьер-министр Казахстана подал в отставку
12:32, 08 января 2007Мир
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Назарбаев, по некоторым данным, подписал
Премьер-министр Казахстана Даниал АХМЕДОВ подал заявление об отставке. Как передает РИА «Новости», об этом сообщил источник в правительстве республики. "Премьер сегодня подал в отставку", - сказал собеседник агентства.
Согласно законодательству Казахстана, отставка премьера означает отставку всего правительства.
В то же время, по данным источника, Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ принял отставку премьер-министра республики.
Президент должен внести на утверждение совместного заседания палат парламента кандидатуру нового главы правительства.
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