Премьер-министр Казахстана подал в отставку

Премьер-министр Казахстана Даниал АХМЕДОВ подал заявление об отставке. Как передает РИА «Новости», об этом сообщил источник в правительстве республики. "Премьер сегодня подал в отставку", - сказал собеседник агентства.

Согласно законодательству Казахстана, отставка премьера означает отставку всего правительства.

В то же время, по данным источника, Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ принял отставку премьер-министра республики.

Президент должен внести на утверждение совместного заседания палат парламента кандидатуру нового главы правительства.