Премьер-министр Казахстана подал в отставку

12:32, 08 января 2007
Мир
602 0

Назарбаев, по некоторым данным, подписал

Премьер-министр Казахстана Даниал АХМЕДОВ подал заявление об отставке. Как передает РИА «Новости», об этом сообщил источник в правительстве республики. "Премьер сегодня подал в отставку", - сказал собеседник агентства.

Согласно законодательству Казахстана, отставка премьера означает отставку всего правительства.

В то же время, по данным источника, Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ принял отставку премьер-министра республики.

Президент должен внести на утверждение совместного заседания палат парламента кандидатуру нового главы правительства.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter