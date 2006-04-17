Началась Страстная неделя

Последняя перед Пасхой неделя называется Страстной, в память о святых страстях Господних. Каждый ее день приближает к торжественному событию - Светлому Христову Воскресению.

Это неделя самого строгого поста - нельзя не только употреблять скоромное, но даже петь, танцевать.

В понедельник нужно к Пасхе подготовить свое жилище - покрасить, помыть, почистить.

Во вторник - подготовить одежду, отутюжить белье.

В среду завершаются все хозяйственные работы. Необходимо убрать дом, вынести весь мусор. А также заготовить яйца для крашенок и писанок, подготовить все необходимое для их изготовления.

Больше всего обрядов, действ и примет приходится на Страстной, или Чистый четверг. Традиционно в этот день выпекают куличи. Кулич - это не просто ритуальный хлеб, он символизирует тело Христово. Перед тем как выпекать необходимо помолиться, чтобы очистить думы и помыслы. На Чистый четверг готовят к Пасхе свое тело, то есть тщательным образом моются, особенно это касается детей и больных, ведь вода на Чистый четверг смывает все болезни и защищает от неурядиц.

Самый грустный день недели, это пятница, потому что именно в этот день Христос умер. Нельзя вообще ничего есть, петь, слушать музыку.

Вечером нужно идти в церковь, где выносят Плащаницу, символизирующую тело умершего Христа. Нельзя шить, стирать, что-либо резать.

В страстную субботу идут приготовления к Пасхальной праздничной трапезе. Для хозяек это наиболее хлопотный день, ведь нужно все приготовить, испечь, сварить. В этот день красят яйца и изготовляют писанки. Для пасхальных яиц преимущественно используется красный цвет, потому что это символизирует кровь Христову.

Скорлупу от треснувших яиц, не выбрасывают, а несут к реке и пускают на воду. По легенде, через 25 дней она приплывет в счастливые райские края и сообщит душам праведников, которые там проживают, о Светлом Христовом Воскресении, сообщает ICTV.