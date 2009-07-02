Школьники в России могут сдавать экзамены только на русском языке

Кассационная коллегия Верховного суда (ВС) РФ по гражданским делам в четверг отклонила жалобу жительницы Казани Аиды Камаловой, которая утверждала, что проведение государственной (итоговой) аттестации на русском языке нарушает права ее несовершеннолетней дочери, передает корреспондент РИА Новости.

Таким образом, коллегия признала законность решения суда первой инстанции, отклонившего иск.

Мать девочки, которая учится в образовательном учреждении Казани, где основным языком обучения является татарский язык, считает, что выпускные экзамены должны проводиться и на родном языке. В иске она оспаривала пункт 5 Положения о формах и порядке проведения итоговой аттестации, по которому старшеклассник сдает выпускные экзамены только на русском языке.

Истцы также предоставили в суд письмо президента Татарстана Минтимера Шаймиева с ответом министра образования России Андрея Фурсенко, в котором глава республики подтвердил согласие перевести единый государственный экзамен (ЕГЭ) на татарский, взяв на себя все необходимые затраты. Фурсенко Шаймиеву отказал.

Представитель Минобразования отметила в суде, что согласно федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, выпускники образовательных учреждений России должны уметь вести диалог и переводить с родного языка на русский тексты разных типов.

Прокурор в свою очередь добавила, что, по ее мнению, истцы не привели новых доводов, а тому, что они заявили на заседании, суд уже дал правовую оценку.