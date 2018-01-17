Голливудская актриса пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах

Скоро 32-летняя Кира Найтли появится на экране в новой исторической драме - британская актриса снялась в роли французской писательницы Колетт в одноименном фильме Colette.

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В интервью журналу Variety кинозвезда заявила, что предпочитает играть персонажей прошлых веков, а не современных героинь, потому что последних в сценариях "чаще всего насилуют", а также рассказала о своем опыте работы с Харви Вайнштейном и собственном отношении к домогательствам в Голливуде, пишет spletnik.

По мнению актрисы, в исторических драмах к женщинам лучше относятся, чем в лентах о современности.

"Я не снимаюсь в современных историях, потому что женских персонажей там почти всегда насилуют. Всегда нахожу что-то неприятное в том, как изображена женщина. А исторические фильмы, напротив, вдохновляют меня. Иногда мне попадают в руки сценарии о современности, в которых героиня не изнасилована на первых пяти страницах, и при этом она не просто любящая подруга или жена. Чувствую, что положение вещей меняется в лучшую сторону", - сказала Найтли в интервью.

Она призналась, что никогда не подвергалась домогательствам со стороны коллег, а также рассказала о своем опыте работы с Харви Вайнштейном. По словам Киры, она не может обвинить его в харассменте.

"Он всегда был настоящим профессионалом во время работы над фильмами, в которых я снималась. Я знала о его репутации хулигана. Он был известен тем, что звонил людям посреди ночи и кричал на них. Однако со мной не происходило подобного и, конечно, он не предлагал мне сделать массаж или что-то в этом роде. Я не знала об изнасилованиях и других ужасных вещах. Думаю, многие люди были напуганы, боялсь мести, поэтому молчали. Не думаю, что все знали, что происходит", - прокомментировала Кира скандал вокруг опального продюсера.