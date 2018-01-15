В Африке найден пятый в мире по величине алмаз (фото)

В Африке, в королевстве Лесото, найден пятый в мире по величине алмаз.

Об этом сообщается на сайте британской компании Gem Diamonds.

Алмаз был обнаружен во время работ в алмазном карьере Летсенг, принадлежащем Gem Diamonds, его стоимость оценивается в $40 млн. 910-каратный бесцветный (шкала D) камень относится к типу IIa – алмазам, почти не содержащим примесей. Такие камни составляют лишь 1-2% от всех природных алмазов.

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«После того, как Gem Diamonds приобрела Летсенг в 2006 году, на руднике были найдены самые известные алмазы в мире, включая 603-каратный «Обещание Лесото», — отметил исполнительный директор компании Клиффорд Элфик. – Однако, этот выдающийся алмаз высшего качества – самый крупный из найденных на сегодняшний день (в этом карьере - ред.) . Это поразительная находка».

После публикации информации о находке акции компании подскочили на 14%.