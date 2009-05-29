Баррозу заявил, что у Европы нет денег на газ для Украины

Президент Еврокомиссии Жозеф БАРОЗУ заявляет, что ЕС пока не может помочь Украине финансово в оплате за газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ж.БАРРОЗУ заявил сегодня на пресс-конференции, рассказывая о содержании своего телефонного разговора с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

“Он сообщил, что Украина просила определенную поддержку относительно финансирования. Я дал В.ПУТИНУ нашу оценку ситуации”, - сказал Ж.БАРРОЗУ.

“Это очень сложно с нашим нынешним европейским бюджетом помочь Украине”, - добавил он.

В то же время, Ж.БАРРОЗУ сообщил, что поблагодарил В.ПУТИНА за информацию, которая, по его мнению, дает возможность предотвратить возможный кризис.

“Я пообещал затронуть этот вопрос на встрече с лидерами стран-членов ЕС с тем, чтобы понять, что мы можем сделать на этом этапе”, - отметил Президент Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, В.ПУТИН и Ж.БАРРОЗУ провели телефонный разговор относительно ситуации с поставками российского газа в ЕС через Украину.