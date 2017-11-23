Сравнили с "оккупацией": россияне устроили истерику из-за поведения США в Сирии

В МИД РФ заявили, что США не имеют юридических оснований находиться в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "РИА Новости".

Она заявила, что США "с точки зрения международного права, США в Сирии находятся незаконно".

"Министр обороны США 13 ноября открытым текстом сказал, что американские военные не уйдут из Сирии до прогресса в политическом урегулировании. Условия в достижении которого, как мы понимаем, США будут определять произвольно. Мы уже неоднократно обращали внимание Вашингтона, что подобные заявления вызывают большие вопросы об истинных целях нахождения ВС США и коалиции в Сирии", — сказала Захарова.

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"Они делают это не просто без наличия разрешения или приглашения со стороны Дамаска…но делают вопреки воле законного правительства Сирии. Фактически, ведут себя близко к понятию оккупации", — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что власти США планируют создать новое местное управление на севере Сирии.