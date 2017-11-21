В Сирии захвачен еще один российский танк (фото)
15:24, 21 ноября 2017Мир
3984
Очередной поставленный Россией в Сирию танк захвачен.
Очередной российский танк захвачен в Сирии / Скриншот
Боевики входящей в состав группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" захватили Т-62 сирийской армии во время боев за село Мустариха в сирийской провинции Хама.
Читайте такжеВ Сирии боевики захватили российское оружие (фото)
Этот танк был поставлен войскам Асада Россией, пишет на своем Telegram-канале Directorate 4.
Как сообщал УНИАН, 17 ноября боевики "Исламского государства" уничтожили российский танк Т-90 и более десяти сирийских военнослужащих во время боев под Абу-Камалем.
Ранее, 25 октября, боевики ИГИЛ захватили танк Т-90А, поставленный сирийским военным из России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter