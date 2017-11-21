В Сирии захвачен еще один российский танк (фото)

Боевики входящей в состав группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" захватили Т-62 сирийской армии во время боев за село Мустариха в сирийской провинции Хама.

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Этот танк был поставлен войскам Асада Россией, пишет на своем Telegram-канале Directorate 4.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября боевики "Исламского государства" уничтожили российский танк Т-90 и более десяти сирийских военнослужащих во время боев под Абу-Камалем.

Ранее, 25 октября, боевики ИГИЛ захватили танк Т-90А, поставленный сирийским военным из России.