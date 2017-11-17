"Оторвало башню": в Сирии уничтожили новейший российский танк Т-90 (фото)

Боевики "Исламского государства" уничтожили российский танк Т-90 и более десяти сирийских военнослужащих во время боев под Абу-Камалем.

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Утверждается, что это первый случай, когда подобное произошло с танком Т-90. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, ссылаясь на сообщение ИГ.

"В результате подрыва боекомплекта у танка оторвало башню с погон - это первый случай в истории Т-90", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце октября боевики ИГИЛ захватили танк Т-90А, поставленный сирийским военным из России.