Уйти на высокой ноте: Дэниел Крейг официально объявил о своей роли в новом фильме о Джеймсе Бонде
00:38, 21 ноября 2017Мир
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Актер отметил, что это может стать его последним появлением в роли Бонда, так как он «хочет уйти на высокой ноте».
Иллюстрация REUTERS
Актер Дэниел Крейг в интервью со Стивен Кольбером заявил, что сыграет Джеймса Бонда в новом фильме о секретном агенте, передает Huffington Post.
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«Я весь день даю интервью и люди меня спрашивали, и, я думаю, что я был довольно скромен, но чувствовал, что если я собираюсь сказать правду, то я должен сказать правду тебе», - сказал он.
Он также отметил, что это может стать его последним появлением в роли Бонда, так как он «хочет уйти на высокой ноте».
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