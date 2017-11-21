Уйти на высокой ноте: Дэниел Крейг официально объявил о своей роли в новом фильме о Джеймсе Бонде

Актер Дэниел Крейг в интервью со Стивен Кольбером заявил, что сыграет Джеймса Бонда в новом фильме о секретном агенте, передает Huffington Post.

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«Я весь день даю интервью и люди меня спрашивали, и, я думаю, что я был довольно скромен, но чувствовал, что если я собираюсь сказать правду, то я должен сказать правду тебе», - сказал он.

Он также отметил, что это может стать его последним появлением в роли Бонда, так как он «хочет уйти на высокой ноте».