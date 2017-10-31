В Голливуде орудует целая группировка известных педофилов, актер поклялся их назвать за $10 миллионов

Актер Кори Фельдман пообещал раскрыть имена известных голливудских педофилов. Он планирует сделать это в художественном фильме, на создание которого артисту требуется десять миллионов долларов, пишет Vulture.

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По словам Фельдмана, он пытался назвать имена педофилов в своей автобиографии, однако издатель запретил ему это делать. Его картина станет байопиком, в которой он раскроет этих людей. Артист подчеркнул, что деньги требуются не только на создание фильма, но также на адвокатов и охрану.

«Мне нужна группа адвокатов и охрана, чтобы я мог завершить свою работу. Я клянусь, что назову все имена, которые мне известны», — заявил он.

Ранее Фельдман неоднократно утверждал, что в детстве подвергался сексуальным домогательствам со стороны известных голливудских деятелей. Он не раскрывал подробности произошедшего.

«Мне нужна группа адвокатов и охрана, чтобы я мог завершить свою работу. Я клянусь, что назову все имена, которые мне известны», — заявил он.

46-летний Кори Фельдман снялся в таких фильмах, как «Гремлины», «Балбесы», «Пропащие ребята», «Останься со мной», «Предместье» и «Мэверик».

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он «выбирает жить как гей». Он выступил с этим признанием после того, как актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. По словам Рэппа, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет. Спейси подчеркнул, что не помнит об этом, но принес Рэппу извинения за «крайне неуместное пьяное поведение».