Голливуд накрыла волна секс-скандалов: СМИ рассказали об одном из кукловодов звездного закулисья (видео)

В Голливуде новая волна сексуального скандала. Киношный президент Голливуда Кевин Спейси 30-летней давности не вспоминал, как "легендарный" продюсер Вайнштей, но шокировал своим признанием - да, он любит мужчин.

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Уже более 40 женщин обвиняют продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Среди них - звезды Голливуда, сценаристы, манекенщицы и костюмеры.

Известный продюсер продолжает заявлять о своей невиновности, утверждая, что имел близкие отношения с женщинами только по взаимному согласию.

Вайнштейна уже исключили из состава Американской академии киноискусств, присуждающей премии «Оскар». Журналисты рассказали про одного из кукловодов голливудского закулисья.

30 октября произошел новый виток секс-скандала. Актер Кевин Спейси - президент популярного сериала "Карточный домик" признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он «выбирает жить как гей». Он выступил с этим признанием после того, как актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. По словам Рэппа, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет. Спейси подчеркнул, что помнит об этом, и принес Рэппу извинения за «крайне неуместное пьяное поведение».

Голливуд продолжает трясти от скандалов и сенсаций о сексуальном насилии над звездами! Кто следующий?