Отец нацист, который насиловал и избивал своих детей: брат Кевина Спейси рассказал о тяжелом детство актера

Оскароносный голливудский актер Кевин Спейси, который накануне признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, имел тяжелое детство. Его и брата Рэндалла Фаулера воспитал отец-нацист, который был педофилом и регулярно насиловал Рэндалла. Об этом рассказал сам Рэндалл, пишет The Daily Mail.

По словам брата актера, их отец столь жестоко выматывала семью, что его называли Существом.

Читайте такжеИз-за скандала шестой сезон популярного сериала с Кевином Спейси станет последним

"Атомсфера в доме была крайне ужасной. Отец присоединился к американской нацистской партии и даже отрастил усы как у Гитлера", - рассказал Рэндалл, добавив, что "Спейси пытался успокоить отца".

Старшая сестра братьев, Джули, тоже не выдержала жестоких побоев отца и сбежала из дома в 18 лет.

«Кевин пытался избежать того, что происходило, превратившись в эмоциональный шар. Он стал мрачным и умным», - рассказал Рэндалл – «Мне кажется, он решил стать актером, чтобы избавиться от той эмоциональной боли, которую пережил в детстве. При таких родителях у нас совершенно не было шансов вырасти нормальными. У меня было четыре брака и множество связей - но я так и не смог стать счастливым».

Как сообщал УНИАН ранее, голливудский актер Кевин Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он хочет «жить, как гей». Об этом он написал в своем Twitter. Кевин Спейси признался после того, как актер из фильма «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в 1986 году. Актер заявил, что помнит Рэппа, и принес ему извинения за «крайне неуместно пьяное поведение».