Кевин Спейси признался, что он гей после обвинений в домогательствах

Голливудский актер Кевин Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он предпочитает «жить как гей». Об этом он написал в своем Twitter.

Кевин Спейси сдела признание после того, как актер из фильма «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в 1986 году. Актер заявил, что помнит Рэппа, и принес ему извинения за «крайне неуместное пьяное поведение».

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«Эта история побудила меня заняться другой стороной моей жизни. Я знаю, что есть и иные истории обо мне и что некоторые из них подпитываются тем фактом, что я защищаю свою личную жизнь. Близкие знают, что у меня были отношения и с мужчинами, и с женщинами. Я любил мужчин и встречался с мужчинами на протяжении всей своей жизни и теперь я выбираю жить как гей», - написал Спейси.

Издание Buzzfeed News сообщает, что Рэпп познакомился со Спейси, когда оба выступали в бродвейских шоу. По словам Рэппа, актер пригласил его на вечеринку в свою квартиру, а в финале, когда гости разошлись, толкнул его на кровать и лег сверху. Рэппу тогда было 14, Спейси - 26. Первый в течение многих лет ничего никому не рассказывал.

Кевин Спейси известен по таким фильмам, как «Двадцать одно», «Семь», «Жизнь Дэвида Гейла», «Красота по-американски» и «Малыш на драйве», а также по сериалу «Карточный домик».

Как сообщал УНИАН, звезда боевиков Стивен Сигал также стал фигурантом секс-скандала в Голливуде.