Трамп обвинил Клинтон в том, что она отдала России 20% американского урана: в США начали расследование

Комитет по разведке и надзорный комитет Палаты представителей США начали расследование урановой сделки с Россией, заключенной в 2010 году во время президентства Барака Обамы. Как пояснил глава комитета по разведке, республиканец Дэвин Нуньес, какие-то конкретные заключения пока делать не планируется, сообщает Би-би-си.

"Но одна из вещей, которая нас волнует: было ли расследование ФБР [по это сделке]? Было ли расследование министерства юстиции? И если да, то почему конгрессу не сообщили об этом?" - заявил Нуньес.

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Речь идет о сделке по переходу канадской уранодобывающей компании Uranium One под контроль российской госкорпорации "Росатом", которая была одобрена администрацией президента Барака Обамы. Хиллари Клинтон на тот момент занимала пост госсекретаря США.

Ранее президент Дональд Трамп уже призывал конгресс обратить пристальное внимание на урановую сделку с Москвой и обвинял Клинтон в том, что она отдала России 20% американского урана.

На прошлой неделе издание Hill сообщило, что еще до заключения сделки ФБР якобы выявило факты подкупа, вымогательства и отмывания денег со стороны российских властей с целью расширить продажи урана в США.

В ФБР также выяснили, что Россия направила миллионы долларов в благотворительные фонды Билла Клинтона, что также способствовало одобрению сделки, писало издание.

Конгрессмен Рон Десантис в интервью телеканалу Fox News отмечал, что многие американские политики выступали против этой сделки, однако в итоге она все же была заключена.

Администрация Обамы и Клинтон, в свою очередь, утверждали, что никаких доказательств нарушений в ходе сделки представлено не было и что она никак не угрожала национальной безопасности страны.

Uranium One на своем сайте называет себя одной из крупнейших в мире уранодобывающих компаний со штаб-квартирой в Торонто. Она работает в Канаде, Австралии, Казахстане, Южной Африке и США. "Росатому" через его аффилированные структуры принадлежат 100% находящихся в обращении обыкновенных акций компании.

Как сообщал УНИАН, журналисты выяснили, что Клинтон и демократы финансировали составление досье по связям Трампа с РФ.