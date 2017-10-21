В Барселоне тысячи людей вышли в поддержку независимости Каталонии

Тысячи людей в Барселоне вышли на акцию в поддержку провозглашения независимости Каталонии. Об этом сообщает издание El Pais.

Кроме того, митингующие протестуют против ограничения Мадридом автономии и роспуска правительства региона. Участники несут плакаты "В защиту прав и свобод", "Мы хотим свободы дома", "Свобода", "Демократия", и "Помогите Каталонии", а также выкрикивают лозунги с требованием независимости.

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Также в демонстрации принимают участие глава региона Карлес Пучдемон, члены каталонского правительства и мэр Барселоны Ада Колау.

В то же время участники акции призывают освободить президента Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса и главу Omnium Cultural Жорди Куишарту, которых Верховный суд Испании арестовал 17 октября по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Как сообщалось, референдум о независимости состоялся в Каталонии 1 октября. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших.