Литовский участник передумал – он таки выступит на Евровидении

Певец Саша Сон, представляющий Литву на международном конкурсе "Евровидение-2009" в Москве, все-таки будет выступать на конкурсе.

После первой репетиции, которая прошла в четверг, литовский певец заявил, что может отказаться участвовать в "Евровидении", так как, по его словам, организаторы конкурса не согласились показать клип, снятый специально для этого выступления, и не обеспечили достаточное освещение сцены. Как заявил Саша Сон в воскресенье на пресс-конференции, состоявшейся после его второй репетиции, организаторы "Евровидения" по-прежнему не позволяют ему показать клип, но улучшили сценическое освещение. "Я выступлю, потому что свет стал лучше, хотя мы по-прежнему обижены на организаторов за то, что они не позволяют показать ни фото, ни видео", - сказал он. По словам певца, "мое выступление без видео - все равно что его нет, видео передает чувство, мысль песни". В то же время Саша Сон отметил, что некоторым исполнителям показывать видео во время выступления разрешается.

Директор дирекции общественных связей Первого канала Лариса Крымова считает, что претензии литовского исполнителя относительно технических недоработок номера связаны с нервным напряжением певца перед решающими полуфиналами и финалом конкурса.

РИА новости