Испания готовится к введению прямого управления Каталонией и приостановлению ее автономии

Испания продолжает готовится к введению прямого управления Каталонией и приостановлению автономии, поскольку ответ лидера региона Карлеса Пучдемона о независимости Мадрид не удовлетворил. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис, сообщает DW.

«Ясно, что сеньор Пучдемон не ответил, не дал четких объяснений на наш вопрос», - сказал Дастис, комментируя открытое письмо главы каталонского правительства премьер-министру Испании Мариано Рахою.

В этом документе, обнародованном сегодня утром, Пучдемон призвал Мадрид к диалогу, однако не прояснил позиции Барселоны относительно независимости. Министр юстиции Испании Рафаэль Катала тоже назвал ответ каталонского лидера недостаточным.

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В официальном заявлении правительства отмечается, что Мадрид не услышал «должного ответа» от Пучдемона. В документе подчеркивается, что позицию кабинета министров по Каталонии, которая может перейти под прямое управление из Мадрида в случае, если местное правительство не прояснит до 19 октября позицию относительно «декларации независимости», широко поддерживают в парламенте Испании.

Как известно, ранее Рахой поставил Пучдемону ультиматум - до 10 часов утра понедельника дать ответ по вопросу независимости региона. Премьер пообещал, что если каталонское правительство будет настаивать на независимости, Мадрид лишит Каталонию статуса автономии и введет прямое управление из центра.

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10 октября в парламенте Каталонии была принята декларация о независимости региона от Испании, однако в то же время вступление в силу этого документа было отложено. Это произошло после неоднозначного референдума в Каталонии, в котором, по данным региональных властей, приняли участие 42,3 процента избирателей. Глава правительства Испании Рахой после этого референдума заявил, что в Каталонии «произошел не референдум, а инсценировка». Голосование также отмечено столкновениями граждан и полиции.