Суд в Испании арестовал двух лидеров каталонских сепаратистов

Руководители двух главных каталонских общественных организаций - Национальной ассамблеи Каталонии и организации "Общая культура", которые выступают за независимость региона, взяты под стражу. Решение об аресте без права освобождения под залог Жорди Санчеса и Жорди Куишара одобрил следователь Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламела. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Ламела признала Санчеса и Куишара, главных организаторов митингов за независимость, ответственными за события в Барселоне 20 и 21 сентября. По ее данным, именно они руководили участниками протеста, которые блокировали правительственные здания в каталонской столице. Манифестанты не позволяли представителям Гражданской гвардии выйти из офисных зданий с изъятой документацией для референдума.

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Ламела считает, что события 20 и 21 сентября являются "очень серьезными" и считает их призывом к мятежу.

Вместе с тем шеф автономной полиции Каталонии Хосеп Траперо избежал тюремного заключения, которого требовала для него Национальная прокуратура Испании. По решению судьи у него изъяли паспорт и запретили покидать пределы Испании.

Как известно, 10 октября в парламенте Каталонии была принята декларация о независимости региона от Испании, однако вступление в силу этого документа было отложено. Это произошло после неоднозначного референдума в Каталонии, в котором, по данным региональных властей, приняли участие 42,3 процента избирателей. Глава правительства Испании Рахой после этого референдума заявил, что в Каталонии «состоялся не референдум, а инсценировка». Голосование также было отмечено столкновениями граждан и полиции.