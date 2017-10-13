В Испании рассматривают возможность внесения изменений в Конституцию - СМИ

В Мадриде начали разрабатывать план преодоления каталонского кризиса путем реформы Конституции Испании, которая датируется 1978 годом. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на The Financial Times.

По данным издания, члены испанского правительства и оппозиции провели тайную встречу в Мадриде, чтобы найти формулу для выхода из тупика из-за ситуации в Каталонии.

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Премьер-министр Испании, лидер консервативной Народной партии Мариано Рахой и лидер оппозиционных социалистов Педро Санчес поручили своим представителям разработать план преодоления кризиса путем реформы Конституции Испании 1978 года.

The Financial Times называет такой план амбициозной инициативой, поскольку изменения в основополагающий документ современной испанской демократии вносились лишь дважды - в 1992 и 2011 годах.

Кроме того, любая конституционная реформа, предусматривающая сохранение Каталонии в составе Испании, не понравится радикальным сепаратистам, в частности, ультралевой партии "Popular Unity Candidacy".

Однако многие юристы, политологи и гражданские активисты пришли к выводу, что модернизация основного закона Испании, особенно элементов, касающихся региональной автономии и идентичности, может быть перспективным путем. Социалисты настаивают на такой реформе еще с 2013 года.