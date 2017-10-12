Джоли, Уотсон, девушка Бонда и другие: киноакадемия "Оскара" проведет совещание из-за секс-скандала с продюсером

Американская Академия кинематографических искусств и наук, присуждающая премию «Оскар», проведет специальное совещание из-за скандала с продюсером Харви Вайнштейном. Об этом сообщает Reuters.

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Встреча членов совета управляющих запланирована на субботу, 14 октября. «Академия считает поведение, описанное в заявлениях против Харви Вайнштейна, отвратительным, мерзким и не совместимым с высокими стандартами академии и творческого сообщества, которое она представляет», – говорится в заявлении организации.

На совещании планируется обсудить обвинения в адрес продюсера и возможные действия киноакадемии. Вайнштейн – лауреат премии «Оскар». Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли, Эмма Уотсон, Колин Ферт, Леа Сейду и другие высказались о скандале с Харви Вайнштейном.