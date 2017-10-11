Жена ушла от Вайнштейна, который оказался в центре голливудского секс-скандала

Джорджина Чапман, жена влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах, объявила о расставании с мужем. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на People.

"Я решила оставить мужа. Мой главный приоритет - забота о маленьких детях, и я прошу СМИ проявить уважение к моей частной жизни в этот момент", - сообщила Чапмэн. "Мое сердце разбивается из-за огромных страданий, которые испытывали женщины из-за этих непростительных действий", - отметила она.

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Джорджина Чапмэн и Харви Вайнштейн состояли в браке с 2007 года. У них двое детей - дочь семи лет и четырехлетний сын. Чапмэн - одна из основательниц бренда модной одежды и украшений Marchesa, популярного среди голливудских актрис.

Ранее Вайнштейна уволили из основанной им же компании Weinstein Co. Компания также планирует сменить название, убрав из него фамилию продюсера.

Проблемы у Вайнштейна начались после того, как в начале октября The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна к актрисам и подчиненным, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет. Вайнштейн извинился, но намерен также судиться с изданием.

О домогательствах со стороны Вайнштейна рассказали, в числе прочих, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт и Азия Ардженто. Из-за Гвинет Пэлтроу у продюсера был сложный разговор с Брэдом Питтом, который в то же время встречался с этой актрисой. Азия Ардженто рассказала о перенесенных страданиях в своем фильме, который продюсер назвал "смешным".

65-летний Харви Вайнштейн - один из самых влиятельных голливудских продюсеров. Компания выпустила десятки известных по всему миру фильмов, в том числе кинокартины Стивена Содерберга, Питера Гринуэя и Педро Альмодовара. Сам Вайнштейн лично продюсировал фильмы Квентина Тарантино, трилогию «Властелин колец», фильм Мартина Скорсезе «Авиатор» и другие.

Национальный комитет Демократической партии США (DNC) и ряд политиков-демократов уже заявили, что переведут пожертвования от Вайнштейна в адрес групп борющихся за права женщин. Продюсер оказывал поддержку Демократической партии на протяжении предвыборной кампании 2016 года.

Как отмечает Би-би-си, исследование, проведенное в 2015 году сайтом Vocativ, показало, что за 1,4 тыс. выступлений на церемонии вручения "Оскара" имя Вайнштейна с благодарностью упоминали чаще, чем Бога. Однако теперь большинство тех, с кем он работал, осудили его и отвернулись.

В 2004 году Вайнштейн был пожалован королевой в командоры Ордена Британской империи за его вклад в британскую киноиндустрию, и уже раздаются призывы лишить его почетного звания. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что хотя она и обеспокоена звучащими обвинениями, решения на счет орденов находятся вне компетенции Даунинг-стрит.