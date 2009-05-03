В Колумбии выявили первый случай заражения человека гриппом A/H1N1

Колумбийские врачи выявили первый случай заражения человека гриппом A/H1N1 в Колумбии, сообщает агентство Рейтер.

Всемирная организация здравоохранения в субботу заявила, что число подтвердившихся случаев заражения людей гриппом A/H1N1, который известен также как свиной грипп, в мире возросло до 615. Тем не менее вирус не имеет устойчивого распространения за пределами северной Америки, отметила ВОЗ.

Мексика, которая, как считается, стала первым очагом гриппа, официально подтвердила, что заболели 473 человека, 19 скончались. США сообщили о 141 случае болезни и одном факте смерти.

Заболевшие также зарегистрированы в Канаде, Испании, Италии, Великобритании, Израиле, Новой Зеландии, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Дании, Франции, Южной Корее и специальном административном районе КНР Сянгане (Гонконге).

Уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1 29 апреля ВОЗ повысила с 4 до 5 по шестибалльной шкале.

Эксперты ВОЗ считают, что существующие сезонные вакцины против гриппа малоэффективны при борьбе с гриппом A/H1N1.

Потребление свинины и свиных субпродуктов, подвергнутых тщательной кулинарной обработке, не несет риска заражения данным вирусом, отмечает ВОЗ. В целях профилактики рекомендуется регулярно и тщательно мыть руки с мылом, а при возникновении симптомов гриппоподобного заболевания - обращаться за медицинской помощью.

Заболевание вызвано гибридом вируса типа "А". У заболевших повышается температура, появляются кашель, насморк, головная и мышечная боль, в некоторых случаях отмечаются рвота и диарея.