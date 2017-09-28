РосСМИ: НАТО планирует заморозить диалог с Россией из-за учений "Запад-2017"

До конца 2017 года, по инициативе Брюсселя, будет заморожен Совет Россия-НАТО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «дипломатические источники».

Отмечается, что причиной прекращения «сотрудничества» между РФ и альянсом стало проведение российско-белорусских учений «Запад-2017».

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Также, согласно информации издания, стороны пока не ведут работу по подготовке следующей встречи Совета Россия-НАТО.

Как сообщал УНИАН ранее, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) по международным вопросам Михаил Самусь считает, что Россия может увеличить военное присутствие в Беларуси по результатам совместных российско-белорусских учений «Запад-2017».

«Российская Федерация отработала на этих учениях полное подчинение вооруженных сил Республики Беларусь вооруженными силам РФ, то есть Генштаба. После учений будут проведены заседания, будет обсуждаться, что нужно сделать по результатам учений», - сказал он.