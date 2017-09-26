Россия может увеличить военное присутствие в Беларуси после учений "Запад-2017" - эксперт

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии, разоружения (ЦИАКР) по международным вопросам Михаил Самусь считает, что Россия может увеличить военное присутствие в Беларуси по результатам совместных российско-белорусских учений «Запад-2017». Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Самусь высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Российская Федерация отработала на этих учениях полное подчинение вооруженных сил Республики Беларусь вооруженными силам РФ, то есть Генштабу. После учений будут проведены заседания, будет обсуждаться, что нужно сделать по результатам учений», - сказал он.

«Мы считаем, что, действительно, по результатам этих учений будет сделан вывод о необходимости усиления присутствия РФ в Беларуси», - добавил эксперт.

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По его мнению, это необязательно могут быть военные базы.

«Это может быть наращивание ресурсного присутствия, это подготовленные аэродромы для авиации РФ близко к границам с Польшей или странами Балтии. Это может быть наращивание ресурсного присутствия для пополнения запасов боеприпасов, пополнения запасов горючего. Могут быть созданы условия для быстрой передислокации средств ПВО РФ на территории Беларуси», - отметил Самусь.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" проходили на территории двух стран с 14 по 20 сентября. В Минобороны РФ заявляли, что в учениях должны были участвовать 13 тыс. военнослужащих.

По данным представителей НАТО, в учениях были задействованы от 70 до 100 тыс. военных.

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что учения «Запад-2017» похожи на подготовку к большой войне.

Белорусская оппозиция опасалась, что президент РФ может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси.

В свою очередь в Министерстве обороны Беларуси заверяли, что все российские военные покинут белорусскую территорию до 30 сентября.