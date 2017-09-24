Выборы в Германии: явка в ряде городов на 12 часов выше, чем в 2013-м

Немецкие избиратели в ряде городов ФРГ демонстрируют высокую явку на выборах в Бундестаг, которые проходят в воскресенье, 24 сентября, чем во время голосования в 2013 году. Об этом сообщает DW со ссылкой на информагенство dpa.

В Гамбурге до 11 часов утра по местному времени проголосовали более 37 процентов избирателей (в 2013-м явка по состоянию на этот час составляла более 35 процентов). В Бремене до 12 часов дня свои голоса отдали более 27 процентов избирателей (в 2013-м - около 25 процентов).

В Мюнхене явка по состоянию на 12 часов составила более 57 процентов включительно с избирателями, которые проголосовали по почте (на предыдущих выборах - свыше 44 процента). В Нюрнберге проголосовали более 29 процентов избирателей (включительно с предварительным голосованием).

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В то же время в федеральной земле Саксония явка по состоянию на 12 часов осталась на уровне 2013-го года. В Тюрингии она снизилась в сравнении с предыдущими выборами с 31 процента до 24,5 процента. Ожидается, что глава федеральной избирательной комиссии обнародует первые цифры относительно общей явки избирателей около 15:30 по местному времени.

Напомним, что проголосовать на выборах имеют право 61,5 миллиона немецких граждан. Избирательные участки открылись в восемь утра. Граждане голосуют до 18:00 по местному времени. Предварительные результаты ожидаются вечером в воскресенье.

За ходом голосования на выборах в Бундестаг в Германии следят около 60 наблюдателей ОБСЕ. В понедельник они отчитаются о своей работе в Берлине.