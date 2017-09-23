Так далеко еще не залетали: ВВС США возле воздушного пространства КНДР показали свои возможности

Пентагон заявил, что американские бомбардировщики "Лансер" в сопровождении истребителей пролетели в международном воздушном пространстве к востоку от побережья Северной Кореи, демонстрируя широкий спектр военных возможностей, доступных президенту США Дональду Трампу.

Как сообщает агентство Reuters, авиапатрули появились после того, как представители власти и эксперты заявили, что небольшое землетрясение вблизи зоны ядерных испытаний Северной Кореи в субботу, вероятно, не был техногенным, а вызвано очередным испытанием ядерной бомбы КНДР.

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Пентагон заявил, что эта миссия предназначена для демонстрации многочисленных военных вариантов разрешения кризиса, который сложился в регионе из-за ядерной программы КНДР.

"Это самое отдаленное расстояние к северу от демилитаризованной зоны для любого американского самолета или бомбардировщика, летавшего в 21 веке, это подчеркивает серьезность, которой мы отвечаем (Северной Корее) на безрассудное поведение", - сказала пресс-секретарь Пентагона Дана Вайт.