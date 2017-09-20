Актер Морган Фримен призвал Трампа защитить демократию в мире и США от России (видео)

Известный американский актер, обладатель «Оскара» Морган Фримен записал видеоролик, в котором призвал президента США защитить демократию в мире и США от России.

Запись опубликована на странице некоммерческой неправительственной организации «Комитет по расследованию России» (Committee to Investigate Russia, CIR) в Twitter.

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"Многие поколения сражались, защищая демократию. Сейчас наша очередь. Посмотрите, как Морган Фримен объясняет план России по подрыву США", - говорится в подписи к ролику.

"На нас напали. Мы ведем войну. Представьте такой киносценарий: бывший агент КГБ, разозленный крахом своей Родины, замышляет месть. Пользуясь хаосом, он прокладывает себе путь по карьерной лестнице в постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим. А затем нацелился на своего заклятого врага - Соединенные Штаты. И как настоящий агент КГБ, которым он есть, он тайно использует кибероружие для атак на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и лживой информации, он убеждает людей в демократических обществах перестать доверять их СМИ, их политическим процессам и даже их соседям. И он выигрывает. Этот шпион - Владимир Путин. И это не киносценарий", - говорит Фримен.

Фримен в своем обращении призвал президента США Дональда Трампа выступить с обращением к американцам и признать вмешательство России в президентские выборы в 2016 году. Также он считает, что Трамп должен дать следователям указание использовать все доступные ресурсы для проведения расследования, чтобы выяснить, как именно это произошло.

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"Свободный мир рассчитывает на наше лидерство. На протяжении 241 года наша демократия была ярким примером, к чему мы все можем стремиться. И мы в долгу перед теми смелыми людьми, которые сражались и умирали, чтобы защитить эту великую нацию и спасти демократию. И наше обязательство перед будущим поколением - продолжать борьбу", - сказал Фримен.