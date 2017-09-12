Сотни тысяч сторонников независимости Каталонии вышли на улицы Барселоны

Сотни тысяч каталонцев вышли на демонстрацию в Барселоне в понедельник, 11 сентября, в поддержку независимости Каталонии от Испании, пишет Deutsche Welle.

Эта акция приурочена к празднованию Национального дня Каталонии - Диады, который ежегодно отмечается в регионе 11 сентября в память годовщины окончания осады Барселоны 1714 года.

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По оценке полиции Барселоны, в демонстрации принимали участие около одного миллиона человек, что делает ее одной из самых масштабных акций за последние несколько лет, информирует Reuters. Впрочем, организаторы сообщали, что перед началом акции о намерении принять участие в акции сообщили около 400 тысяч человек.

Участники демонстрации били в барабаны, держали в руках красно-желтые флаги Каталонии и флаги Евросоюза и плакаты с надписями вроде "Мы будем свободной страной!" и "Полны надежды". Некоторые демонстранты были одеты в флюоресцентные футболки желтого цвета с надписью "да" - таким образом они призывают поддержать провозглашение независимости от Испании во время референдума.

Как сообщал УНИАН, Каталонский парламент в среду проголосовал за проведение референдума о независимости 1 октября и процесс отделения от Испании, если граждане проголосуют "за".

Генеральная прокуратура Испании заявляет, что выдвинет уголовные обвинения против всех депутатов регионального парламента Каталонии, которые проголосовали за проведение референдума о независимости.