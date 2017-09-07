В Испании угрожают руководителям Каталонии уголовными делами из-за референдума

Генеральная прокуратура Испании заявляет, что выдвинет уголовные обвинения против всех депутатов регионального парламента Каталонии, которые проголосовали за проведение референдума о независимости. Генпрокурор Испании Хосе Мануэль Масса заявил в четверг, 7 сентября, что обвинения также будут предъявлены членам регионального правительства Каталонии за подписание закона о проведении независимости, сообщает DW.

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Также генпрокурор страны сообщил, что обратился к правоохранительным органам с просьбой расследовать любые действия по подготовке референдума в Каталонии. 6 сентября региональный парламент Каталонии принял закон, который предусматривает проведение 1 октября референдума о независимости. Мадрид выступает против этого референдума. Несколько дней назад премьер-министр Испании Мариано Рахой в очередной раз заявил, что центральная власть считает запланированный референдум незаконным.

Напомним, что в 2014 году в Каталонии прошел неформальный референдум об отделении от Испании, хотя его запретил суд. Тогда с 6,3 миллиона человек, имеющих право голоса, в референдуме приняли участие 2,3 миллиона. 80 процентов из них высказались за независимость региона.