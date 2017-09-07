Парламент Каталонии одобрил референдум о независимости от Испании

Каталонский парламент в среду проголосовал за проведение референдума о независимости 1 октября и процесс отделения от Испании, если граждане проголосуют "за". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

После 12 часов дискуссии большинство парламентариев приняла соответствующее законодательство, которое позволяет провозгласить независимость Каталонии уже за 48 часов в случае получения согласия населения.

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Депутаты, которые выступали против независимости, покинули зал перед голосованием. Сторонники отделения во главе с главой региона Карлесом Пучдемоном после победных результатов спели гимн Каталонии.

На референдуме каталонцам зададут вопрос "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимой республикой?". Как отмечает агентство, количество сторонников независимости в Каталонии уменьшается на фоне улучшения экономической ситуации в стране. Впрочем большинство каталонцев хотят иметь возможность проголосовать по этому вопросу.

Напомним, в 2014 году в Каталонии был проведен неформальный референдум за отделение от Испании, хотя его было запрещено судом. Тогда с 6,3 миллиона человек, имеющих право голосовать, 2,3 миллиона пришли на референдум, из них 80 процентов высказались за независимость Каталонии.

В ноябре 2015 года каталонский парламент утвердил "дорожную карту" достижения независимости от центрального правительства в Мадриде. Однако в августе 2016 года это постановление каталонского парламента аннулировал Конституционный суд Испании.