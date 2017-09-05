Подросток устроил стрельбу в школе в Подмосковье

В одной из школ Подмосковья подросток устроил стрельбу. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что пока неизвестно, является ли подросток учеником школы. Нападавшего уже задержали. В результате стрельбы есть пострадавшие. Однако их количество неизвестно.

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Сейчас школьники и учителя покинули здание, их вывели на спортивную площадку учебного заведения.

Как сообщал УНИАН ранее, поджог кинотеатра «Космос» в российском Екатеринбурге связывают со скандальным фильмом «Матильда». Такое предположение в Twitter написал мэр города Евгений Ройзман.

«Похоже, что поджог ККТ «Космос» в Екб все-таки из-за «Матильды». Донагнетались. Вспыхнуло пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской», - написал чиновник.