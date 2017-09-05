Бежавшую от травли чеченку не пустили из Минска в Хельсинки

Уроженку чеченского города Аргун Луизу Дудуркаеву, которая получила документы беженца и шенгенскую визу от Норвегии, задержали в аэропорту Минска при попытке вылететь в Хельсинки, сообщает Новая газета.

Девушку задержали сотрудники милиции и неизвестные в штатском днем 4 сентября, пишет издание. Они отказались разговаривать с юристом, который сопровождал Дудуркаеву.

По информации издания, с девушкой провели "часовую беседу под давлением", после чего передали мужчине, который представился адвокату ее отцом. Он увез ее в неизвестном направлении, пишет "Новая газета". Издание отметило, что проездное удостоверение, которое Дудуркаевой выдала Норвегия, осталось у девушки.

Читайте такжеБолее 30 геев из Чечни, прятавшихся в России, получили убежище в Канаде

Луиза Дудуркаева бежала из Чечни в конце июня из-за угроз после публикации фото в сообществе "Карфаген", пишет газета. Получить документы беженца 22-летней девушке помогли правозащитники.

По информации издания, в начале августа сотрудники полиции задержали ее в московском аэропорту Шереметьево для "дачи объяснений". Ее задержали в связи с розыскным делом "по утрате родственных связей", которое было заведено по заявлению родственников Дудуркаевой, поясняет "Новая газета". После разговора ее сфотографировали и отпустили.

"Карфаген" - сообщество "борцов за нравственность" в Чечне. На странице «Карфагена» публикуются фотографии чеченок из их аккаунтов в Инстаграме, иногда и со ссылками на родственников жертвы. Участники группы призывают родных девушки «разобраться» и проследить за поведением девушки в соцсетях. «Карфаген» планирует развернуть свою деятельность в соседнем Дагестане. В Ингушетии движение уже открыло свой «филиал», пишет Открытая Россия.

Дудуркаевой писали сообщения о том, что она «ведет себя не как чеченка», что «таких, как она, надо закапывать», оскорбляли и угрожали расправой. По словам ее родственников, "Просто она была не такой, как все. У нас, например, не принято ходить в черном. А она одевалась во все черное — ее даже обзывали сатанисткой или готом. Ну да, она немного мрачно одевалась, думала не как все, но при этом всегда вела себя прилично. Можно было бы сказать, что она была более современная, чем в основном девушки в Чечне, но не все правильно понимают это слово — из-за него могут о ней плохо подумать"

После того, как девушка улетела из Грозного, опасаясь расправы, о ее местонахождении ничего не было известно некоторое время. В интернете была распространена фейковая информация о том, что девушку завербовало "Исламское государство", и она отправилась в Сирию.