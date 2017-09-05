В Сирии боевики ИГ обстреляли автомобильную колонну, убиты двое контрактников из РФ
В результате минометного обстрела один российский военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения и скончался в госпитале.
Двое российских военнослужащих по контракту погибли в Сирии в результате минометного обстрела со стороны боевиков "Исламского государства". Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, передает ТАСС.
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При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГ. В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения и скончался в госпитале.
Оба погибших "представлены командованием к государственным наградам", отметило Минобороны РФ.
Как сообщал УНИАН, по данным ГУ разведки Минобороны Украины, в Сирии погибли 8 боевиков "ДНР", которые принимали участие в боевых действиях в составе контингента ВС РФ.