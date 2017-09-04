Не все американские президенты доходили до конца срока: в РФ ответили Трампу на закрытие диппредставительств в США

В МИД РФ комментируя требование Вашингтона о приостановке работы трех диппредставительств заявили, что не все президенты США доходили до завершения срока. Об этом в эфире одной российской телепрограммы сказала официальная представительница МИД России Мария Захарова, пишет «Европейская правда».

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"Не все, вообще, американские президенты доходили до конца своего срока. Об этом, кстати, неплохо было бы помнить в сегодняшних исторических реалиях. О том, с каким государством мы имеем дело", - сказала Захарова.

При этом, Захарова уточнила, что не имеет ввиду импичмент президента США, а то, "как устроено государство и как борьба кланов в разные исторические моменты приводила к различным политическим результатам".

Как сообщал УНИАН ранее, ранее Госдеп США потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредставительства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность сотрудников дипмиссии США в России.

Также сообщалось, что решение о закрытии генерального консульства России в Сан-Франциско инициировал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

«Это было решение, принятое президентом, да», – сказала Сандерс, отвечая на вопрос журналистов относительно того, кто инициировал такой дипломатический шаг.