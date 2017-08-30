Коалиция США не исключила ударов по эвакуируемым боевикам ИГ

Коалиция во главе с США не исключила возможного удара по конвою с боевиками «Исламского государства», который направился в сторону Восточной Сирии с приграничной с Ливаном территории, сообщает Associated Press.

Представитель коалиции полковник Райан Диллон сообщил агентству, что они уже атаковали небольшой мост и проделали яму в полотне дороги, чтобы помешать боевикам уехать ближе к границе с Ираком.

«Мы следим за их перемещениями и местоположением в реальном времени», — подчеркнул он.

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При этом Диллон добавил, что коалиция «не исключает ударов по боевикам ИГ в этом конвое».

По данным активистов сирийской оппозиции, конвой все еще находится на территории властей Сирии на востоке страны.

Боевики ИГ покинули территорию на границе с Ливаном в рамках договоренности с «Хезболлой». Сделка позволяет террористам доехать до удерживаемой ИГ территории вблизи границы с Ираком.