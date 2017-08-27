ИГ заключило перемирие с Ливаном и Сирией
11:40, 27 августа 2017Мир
370
Ливанская армия объявила о своем прекращении огня в 7:00 утра, чтобы провести переговоры о судьбе своих солдат, находящихся в плену ИГ.
Иллюстрация REUTERS
"Исламское государство" (ИГ) подчинилось прекращению огня в борьбе с Сирией и Ливаном.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
Договоренность о прекращении огня вступила в силу утром 27 августа на границе между Сирией и Ливаном, где боевики группировки "Хезболла" сражались с сирийской армией против боевиков ИГ.
Читайте такжеСирийская армия отвоевала последний подконтрольный ИГИЛ город в провинции Хомс – активисты
Ливанская армия объявила о своем прекращении огня в 7:00 утра, чтобы провести переговоры о судьбе своих солдат, находящихся в плену ИГ. Вскоре после этого и сирийская армия объявила о прекращении огня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter