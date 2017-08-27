ИГ заключило перемирие с Ливаном и Сирией

"Исламское государство" (ИГ) подчинилось прекращению огня в борьбе с Сирией и Ливаном.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Договоренность о прекращении огня вступила в силу утром 27 августа на границе между Сирией и Ливаном, где боевики группировки "Хезболла" сражались с сирийской армией против боевиков ИГ.

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Ливанская армия объявила о своем прекращении огня в 7:00 утра, чтобы провести переговоры о судьбе своих солдат, находящихся в плену ИГ. Вскоре после этого и сирийская армия объявила о прекращении огня.