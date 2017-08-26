Нападение на полицейских в центре Лондона: инцидент расследует отдел по борьбе с терроризмом

Нападение на полицейских в центре Лондона – у Букингемского дворца, расследует контртерористичне управление Скотланд-Ярда. Об этом сообщается на сайте лондонской полиции.

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Сообщается, что мужчина оставил машину в запретной для парковки зоне возле торгового центра правоохранители попытались арестовать его после того, как заметили в его машине холодное оружие. При задержании двое полицейских получили легкие ранения рук.

26-летнего нападающего арестовали за нарушение закона о терроризме. Мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи, а затем в полицейский участок для допроса.

Как сообщал УНИАН ранее, неизвестный мужчина с ножом ранил двух полицейских в Лондоне.

Полицейские в торговом центре возле Букингемского дворца заметили и арестовали мужчину, у которого был нож.

При задержании нападавший оказал сопротивление, в результате чего полицейские получили незначительные травмы рук. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не понадобилась.