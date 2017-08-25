В центре Лондона полиция задержала мужчину с ножом

Неизвестный мужчина с ножом ранил двух полицейских в Лондоне. Инцидент произошел в пятницу, 25 августа, примерно в 20:35 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сообщается, что полиция в торговом центре возле Букингемского дворца арестовала мужчину, который нес с собой нож.

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Во время задержания нападавший оказал сопротивление, в результате чего полицейские получили незначительные травмы рук. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Напомним, в пятницу вооруженный ножом мужчина напал на военный патруль в центре Брюсселя. Нападавший получил тяжелое огнестрельное ранение.